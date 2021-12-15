  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:09
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышла игра Praey for the Gods, вдохновлённая Shadow of the Colossus

0 0

Проект находился в раннем доступе.

Из раннего доступа в Steam вышла компьютерная игра Praey for the Gods, вдохновлённая проектом Shadow of the Colossus.  Сейчас проект получил полноценный официальный релиз на игровых консолях Playstation 4 и 5. Создатели опубликовали новый трейлер.

Мы хотели бы поблагодарить всех за время, потраченное на отзывы, с вашей поддержкой мы смогли сделать Praey for the Gods такой игрой, какой она является сегодня.

создатели проекта

Известно, что версия 1.0 содержит в себе последние две битвы с боссами,а также полную историю и все достижения. Разработчики исправили значительную часть известных ошибок в обновлениях, о которых ранее заявляли геймеры. В самом игровом мире не будет запретных зон, поэтому пользователи смогут по нему свободно перемещаться.

Состоялся выход дополнения Fatesworn для Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Фото и видео: YouTube / PlayStation

 


 

Теги: praey for the gods, shadow of the colossus, компьютерная игра
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии