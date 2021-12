Вышла игра Praey for the Gods, вдохновлённая Shadow of the Colossus

Проект находился в раннем доступе.

Из раннего доступа в Steam вышла компьютерная игра Praey for the Gods, вдохновлённая проектом Shadow of the Colossus. Сейчас проект получил полноценный официальный релиз на игровых консолях Playstation 4 и 5. Создатели опубликовали новый трейлер.

Мы хотели бы поблагодарить всех за время, потраченное на отзывы, с вашей поддержкой мы смогли сделать Praey for the Gods такой игрой, какой она является сегодня. создатели проекта

Известно, что версия 1.0 содержит в себе последние две битвы с боссами,а также полную историю и все достижения. Разработчики исправили значительную часть известных ошибок в обновлениях, о которых ранее заявляли геймеры. В самом игровом мире не будет запретных зон, поэтому пользователи смогут по нему свободно перемещаться.

Фото и видео: YouTube / PlayStation