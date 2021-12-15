Дополнение доступно для консолей и ПК.

Состоялся выход дополнения Fatesworn для Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Авторы проекта опубликовали на YouTube-канале релизный трейлер. В настоящее время найти дополнение может на игровых консолях и ПК. В новой сюжетной линии пользователь получил возможность бросить вызов самому Богу Хаоса, который явился в мир, чтобы править смертными.

Дополнение Fatesworn предлагает геймеру новые квесты, подземелья, обновленную игровую механику, оружие, броню, врагов, саундтрек. Игрокам предстоит отправиться в неизвестный ранее регион со снежными тундрами и новыми противниками. Прокачка персонажа будет доступна до 50 уровня.

Напомним, что игра Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Анонсирована стратегия в реальном времени Terminator Dark Fate: Defiance.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic