Точная дата выхода проекта еще неизвестна.

Анонсирована стратегия в реальном времени Terminator Dark Fate: Defiance. Студия-разработчик Slitherine рассказала о собственной стратегий в реальном времени, выпущенной по франшизе "Терминатор". Проект получил название Terminator Dark Fate: Defiance. Зрители увидели не только тизер игры, но и официальный геймплей.

Известно, что проект создается при участии российской компании Cats Who Play и также Skydance. Сюжет компьютерной новинки будет отталкивается от фильма серии "Терминатор: Тёмные судьбы", а также от самой вселенной будущего, которое контролирует Легион.

Игроки получат под свое управление фракцию "Основателей". Эта группировка сражается против искусственного интеллекта. Среди других фракций мира - значится "Сопротивление" и "Картель". За этих героев можно будет сыграть в многопользовательских режимах. Сама компания станет линейной, но с использованием элементов некой вариативности выбора. Геймеру предстоит создать армию и разместить ее на поле сражения.

Официальный релиз проекта на PC запланирован во второй половине 2022 года.

Square Enix анонсировала приключенческую игру Forspoken.

Фото и видео: Youtube/SlitherineGames