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Вышел второй трейлер кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой"

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Премьера фильма в России назначена на 16 декабря.

Вышел второй трейлер кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой". Ролик опубликован 17 ноября на YouTube-канале студии Sony Pictures. Создатели фильма продемонстрировали зрителям в видео пришельцев из других Вселенных Marvel. К роли Питера Паркера снова вернется Том Холланд.

В общей сложности в ролике можно увидеть минимум пятерых злодеев из комиксов, выпущенных под авторством Сэма Рэйми и Марка Уэбба. Как ранее сообщали инсайдеры, в картине не следует ждать камэо Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда .

Презентация фильма "Человек-паук: нет пути домой" запланирована в РФ на 16 декабря 2021 года. Кроме Тома Холланда в фильме приняли участие Бенедикт Камбербэтч, Зендая Коулман, Альфред Молина, Джейми Фокс и другие актеры.

В сети появился тизер спецвыпуска о Гарри Поттере.

Фото и видео: YouTube / SonyPicturesRU
 

Теги: marvel, том холланд, трейлер, человек-паук, человек-паук нет пути домой
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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