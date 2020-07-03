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Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая" с Эль Фаннинг

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В нем актриса играет императрицу Екатерину II.

В сети появился трейлер второго сезона сатирического сериала "Великая". Главную роль исполнила звезда "Малефисенты" Эль Фаннинг. Актриса играет императрицу Екатерину II.

Трейлер нового сезона наполнен различными шутками.

— Ты говоришь о себе "Великая"?

— Конечно.

— Звучит самонадеянно.

— Это если ты не велик. А если да, то просто называешь вещи своими именами.

Ведут разговор главные герои

Премьера второго сезона состоится 19 ноября. Кроме Эль Фаннинг главную роль в сериале исполняет Николас Холт. Он играет императора Петра III.

Ранее новый триллер сместил "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix.

Видео: YouTube / Hulu

Теги: сериал великая, эль фаннинг
Категории: Лента новостей, Кино, Культура, Мировые новости,

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