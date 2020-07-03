Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая" с Эль Фаннинг

В сети появился трейлер второго сезона сатирического сериала "Великая". Главную роль исполнила звезда "Малефисенты" Эль Фаннинг. Актриса играет императрицу Екатерину II.

Трейлер нового сезона наполнен различными шутками.

— Ты говоришь о себе "Великая"?

— Конечно.

— Звучит самонадеянно.

— Это если ты не велик. А если да, то просто называешь вещи своими именами.

Ведут разговор главные герои