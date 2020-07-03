Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая" с Эль Фаннинг

В сети появился трейлер второго сезона сатирического сериала "Великая". Главную роль исполнила звезда "Малефисенты" Эль Фаннинг. Актриса играет императрицу Екатерину II.
Трейлер нового сезона наполнен различными шутками.
— Ты говоришь о себе "Великая"?
— Конечно.
— Звучит самонадеянно.
— Это если ты не велик. А если да, то просто называешь вещи своими именами.
Ведут разговор главные герои
Премьера второго сезона состоится 19 ноября. Кроме Эль Фаннинг главную роль в сериале исполняет Николас Холт. Он играет императора Петра III.
Ранее новый триллер сместил "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix.
Видео: YouTube / Hulu
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все