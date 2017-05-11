Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"

В России ситком подвергся нападкам и жесткой критике.

Популярная российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая главную роль в российском сериале "Великая" (2015 год), заступилась за авторов одноименной американской версии картины про Екатерину II. В России ситком подвергся нападкам и жесткой критике.

Создателей сериала обвиняют в искажении исторической правды и русофобских настроениях. Юлии Снигирь поступают в Instagram многочисленные сообщения, в которых подписчики актрисы ругают зарубежный сериал и хвалят одноименную отечественную теленовеллу.

"Ребята, давайте честно: вы хотите сказать, что моя "Великая" – правдивый исторический сериал", - спросила в микроблоге артистка, сыгравшая когда-то императрицу.

Снигирь заявила, что искать историческую правду в сериале – глупое занятие. Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник, в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.

Актриса уверена, что создатели британской версии "Великая" не пытались оскорбить россиян. По ее мнению, никто не вступал в заговор против жителей нашей страны. Снигирь отметила, что сценарист британского ситкома Тони МакНамара – просто остроумный хулиган. В фильме "Фаворитка" он, например, "хулиганил" с британским прошлым.

Британский сериал "Великая" Снигирь назвала абсурдом и черной комедией. Артистка отметила отличный актерский состав и остроумные диалоги. По ее мнению, этот ситком честнее, чем серьезные мелодрамы, которые только притворяются правдивыми.

Ранее российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II раскритиковал актерский состав шоу. Россиян разозлило то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула, а светлейшего князя Григория Орлова британский актер индийского происхождения Саша Дхаван.

Мировая премьера сериала "Великая" состоялась 15 мая. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.

История рассказывает о молодой дочери немецкого князя, которая выходит замуж за российского императора Петра III и принимает православие. Поначалу девушке все нравится, однако потом она разочаровывается в супруге как в человеке, так и в правителе.

Эта картина наполнена юмором и сарказмом. С первых кадров в ней высмеиваются некоторые традиции императорской России.

Видео: YouTube / more tv