Сериал "Великая" продлили на второй сезон

Главную роль исполнила Эль Фаннинг.

Сервис Hulu продлил сериал "Великая" о российской императрице Екатерине II на второй сезон. Об этом пишет издание Deadline.

Представители Hulu заявили, что сериал оказался самым популярным комедийным шоу сервиса. Однако рейтинги они раскрывать не стали. Все, что пока известно о втором сезоне, он будет состоять из 10 серий.

Премьера первого сезона "Великой" состоялась 15 мая текущего года. Несмотря на то, что шоу рассказывает о важном периоде российской империи, и в сериале используются имена реальных людей, по словам создателей, оно основано на исторических фактах только "кое-где". Так что это, скорее, хулиганская (как ее назвал в своей рецензии Станислав Зельвенский) комедия, которую не стоит воспринимать как исторически достоверное шоу.

Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг. Ее мужа Петра III сыграл Николас Холт. Также зрители могут увидеть на экране Фиби Фокс, Адама Годли, Чарити Уэйкфилда, Дугласа Ходжа и других актеров.

Стоит отметить, что после выхода в сеть, сериал подвергся жесткой критике со стороны российских зрителей. Россиян разозлил выбор актерского состава шоу. В частности, им не понравилось то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула, а светлейшего князя Григория Орлова британский актер индийского происхождения Саша Дхаван.

За авторов "Великой" заступилась Юлия Снегирь, сыгравшая Екатерину II в одноименном российской версии сериала в 2015 году. Актриса заявила, что искать историческую правду в сериале – "глупое занятие". Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник, в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.

Видео: YouTube / more tv