Вышел трейлер второго сезона "Доисторической планеты" — сериала про динозавров от Apple

Релиз второго сезона шоу запланирована на 22 мая.

Компания Apple опубликовала в социальных сетях полноценный трейлер второго сезона своего документального сериала "Доисторическая планета". В шоу зрителям рассказывается о различных видах динозавров и их образе жизни. В проекте будут продемонстрированы виды динозавров, которые ранее не были проанализированы в программе. Ведущем снова станет британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Первый сезон на русском языке озвучил Николай Дроздов. К продюсированию вернётся шоу Джон Фавро, создатель такого сериала как "Мандалорец" и режиссёр "Железного человека". Напомним, что первый сезон шоу вышел в 2022 году и стал одним из самых популярных проектов стримингового сервиса Apple TV+. Официальная премьера второго сезона намечена на 22 мая.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV