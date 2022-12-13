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Появился трейлер "Человека-паука: Паутина вселенных" с новыми кадрами

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Мультфильм выйдет в свет со 2 июня.

В социальных сетях появился очередной трейлер анимационного фильма "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Большую часть эпизодов из ролика зрители уже видели ранее в предыдущем трейлере проекта, однако создатели все же добавили новые кадры. Известно, что официальная премьера мультфильма в мировом прокате запланирована со 2 июня. Известно, что сюжет по-прежнему будет крутиться вокруг персонажа по имени Майлзе Моралес (Шамик Мур), который отправится в очередное головокружительное путешествие по разным вселенным в компании своей подруги  Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд). В новых мирах  герою предстоит увидеть не только ещё больше различных версий Человека-паука, но также и опасных врагов. Картина получила хронометраж в 2 часа и 20 минут.  Авторы продемонстрировали первые 14 минут мультфильма на мероприятии CinemaCon.

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Фото и видео: YouTube / JoBlo Animated Videos

 

Теги: marvel, марвел, мультфильм, человек-паук
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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