Вышел трейлер третьего сезона "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун

Релиз эпизодов намечен на 13 сентября.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ выпустил в социальных сетях трейлер третьего сезона шоу "Утреннее шоу" (The Morning Show). Известно, что официальная премьера новых выпусков состоится 13 сентября. В общей сложности создатели запланировали к выходу девять эпизодов. История рассказывает о профессиональной и личной жизни сотрудников медиа-конгломерата UBA от лица ключевых героинь. Персонажами стали Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун). Сейчас девушкам придется столкнётся с корпоративным титаном Полом Марксом (Джон Хэмм), который проявляет большой интерес к конгломерату, однако он ставит под вопрос о будущем телеканала. Ранее "Утреннее шоу" уже продлили на четвёртый сезон — дата его премьеры на данный момент неизвестна.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV