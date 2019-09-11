В сети появился трейлер сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа

Действие разворачивается в далеком будущем, где человеческая раса полностью лишилась зрения.

В сети появился трейлер нового сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа в главной роли.

Действие постапокалиптического шоу разворачивается в далеком будущем. Сотни лет назад человечество постигла катастрофа, и теперь ныне живущие люди все слепы. Они научились полагаться на прочие чувства и выстроили примитивное общество.

Звезда "Игры престолов" и боевика "Аквамен" Джейсон Момоа играет вождя клана выживших, бесстрашного воина Баба Восса. Все меняется, когда в его семье рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового мира и ввергнуть успокоившуюся цивилизацию в хаос. Местная королева распоряжается убить девочек. Баба Восса решает любой ценой спасти жизни дочек.

"Смотри" – это масштабный проект, разработанный специально для стриминг-платформы Apple TV+. Чтобы придать сериалу аутентичности, участие в съемках принимали настоящие слепые и люди с расстройством зрения.

Сценарий для сериала написал Стивен Найт ("Острые козырьки"), а режиссером стал Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры"). Выход первого сезона запланирован на 1 ноября 2019 года.

Ранее мы писали, что вышел трейлер черно-белой психодрамы "Маяк" с Паттинсоном и Дефо.

Видео: YouTube / Film Fans