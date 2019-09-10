Вышел трейлер черно-белой психодрамы "Маяк" с Паттинсоном и Дефо

В широкий прокат лента выйдет в октябре 2019 года, до российских кинотеатров она доберется с 23 января 2020 года.

В сети появился трейлер психодрамы "Маяк" с Уиллемем Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Автор картины выступил создатель и постановщик ужастика "Ведьма" (2015) Роберт Эггерс.

Картина расскажет о двух смотрителях маяка, которые медленно сходят с ума от жизни в изоляции. Лента полностью выполнена в черно-белых тонах и стилизована под классические хорроры прошлого века.

Картина дебютировала в мае на Каннском кинофестивале и получила приз "ФИПРЕССИ" в рамках двухнедельника режиссеров. После просмотра некоторые критики отметили, что проект студии А24 может быть представлен в качестве номинанта на премию "Оскар".

В широкий прокат лента выйдет в октябре 2019 года, до российских кинотеатров она доберется с 23 января 2020 года.

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Видео: YouTube/A24