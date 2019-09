DC и Marvel поборются за Киану Ривза

Актера хотят задействовать сразу в нескольких проектах, снятых по комиксам.

Зарубежное издание We Got This Covered сообщило о борьбе, которая развернулась между DC и Marvel за актёра Киану Ривза.

Ранее появилась информация о том, что звезда "Джона Уика" может сыграть роль в будущем проекте Marvel Studios. По словам продюсера Кевин Файги, руководство студии уже давно ведет переговоры с Ривзом, однако до сих пор не смогли подобрать для него нужную роль. Однако со временем это должно случиться. Ранее художник Александр Лозано опубликовал в своем Facebook рисунок, на котором актер изображен в образе короля Атлантиды.

На фоне этого всплыла информация о желании Warner Bros снять продолжение фильма "Константин: Повелитель тьмы" (2006), где Ривз сыграл борца с демона. В основу ленты легли комиксы DC про одноименного персонажа.

В последнее время карьера Киану Ривза идет в гору. В СМИ появилась информации о его возможность участии в следующем фильме серии "Форсаж", а также съемках в четвертой частице "Матрицы".