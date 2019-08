Киану Ривз сыграет злодея в спин-оффе "Форсажа"

В новом фильме знаменитый добряк Голливуда примерит на себя роль отрицательного персонажа.

Звезда "Джона Уика" и Матрицы" Киану Ривз сыграет роль главного злодея в продолжение фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Об этом сообщил зарубежный портал We Got This Covered.

Как стало известно, Ривз мог появиться в сцене после титров, однако этого так и не произошло. Режиссер фильма Дэвид Литч не стал показывать именитого актера, чтобы раскрыть его образ в следующей части картины.

Напомним, что "Хоббс и Шоу" вышел в прокат 1 августа. По сюжету картины спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединить свои усилия в борьбе против владельца биологического оружия. Фильм является спин-оффом знаменитой серии про уличные гонки "Форсаж".

Фото: Инстаграм Киану Ривза