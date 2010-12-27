Художник Marvel Лозано нарисовал Киану Ривза в образе короля Атлантиды

Художник Marvel Александр Лозано опубликовал в своем Facebook рисунок, на котором изображен актер Киану Ривз. Только это не обычный Киану, а в образе короля Атлантиды.
Мне не хотелось превращать Киану Ривза в высокомерного подводника, бегающего в зеленых плавках. Я уверен, что король Атлантиды должен быть в черном костюме.
Alexander Lozano
Король Атлантиды Нэмор является одним из первых героев комиксов Marvel, он появился в 1939 году. Нэмор был сыном человека и принцессы Атлантиды. К его сверхспособностям относятся колоссальная скорость под водой, подъем тяжелых предметов.
Ранее в Сети опубликовали фото Киану Ривза с ирокезом и бородой.
Фото: Instagram/ Киану Ривз
Facebook/ Alexander Lozano
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