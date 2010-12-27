Художник Marvel Лозано нарисовал Киану Ривза в образе короля Атлантиды

Король Атлантиды Нэмор является одним из первых героев комиксов Marvel, он появился в 1939 году.

Художник Marvel Александр Лозано опубликовал в своем Facebook рисунок, на котором изображен актер Киану Ривз. Только это не обычный Киану, а в образе короля Атлантиды.

Мне не хотелось превращать Киану Ривза в высокомерного подводника, бегающего в зеленых плавках. Я уверен, что король Атлантиды должен быть в черном костюме. Alexander Lozano

Король Атлантиды Нэмор является одним из первых героев комиксов Marvel, он появился в 1939 году. Нэмор был сыном человека и принцессы Атлантиды. К его сверхспособностям относятся колоссальная скорость под водой, подъем тяжелых предметов.

Ранее в Сети опубликовали фото Киану Ривза с ирокезом и бородой.

Фото: Instagram/ Киану Ривз

Facebook/ Alexander Lozano