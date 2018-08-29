В Сети опубликовали фото Киану Ривза с ирокезом и пузиком

В таком виде американский актер предстанет в фильме "Билл и Тед".

Киану Ривз сделал ирокез, отрастил пушистую бороду и оголил живот. Фотографии с артистом выложили в Twitter.

В таком виде американский актер предстанет в фильме "Билл и Тед". Ривз в научно-фантастической комедии исполняет роль Теда. Первый фильм был показан на больших экранах в 1989 году. Он назывался "Невероятные приключения Билла и Теда". Вторая часть под названием "Фальшивое путешествие Билла и Теда" показали в 1991-м. И вот третья часть ожидается уже в 2020 году.

Как отметили некоторые поклонники актера, прическа и борода у Киану ненастоящая.

Также Киану Ривз сыграет злодея в спин-оффе "Форсажа".

Фото: Instagram/ keanu doing things‏