НВО показал трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Съемки проходили в Петербурге, первый съемочный день состоялся 9 октября в Петергофе.

На официальном YouTue-канале HBO опубликовали трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.

Сериал повествует об императрице Екатерине II, которая правила страной с 1762 по 1796 годы. Часть сериала посвящена роману Екатерины с князем Григорием Потемкиным, но в основном серии будут посвящены правлению императрицы, которая изменила место Российско империи в мире.

В сериале также снимались Джейсон Кларк ("Планета обезьян: Революция", "Терминатор: Генезис"), Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк. Сама Хелен Миррен является актрисой с русскими корнями и уже играла Екатерину II в фильме "Королева". За эту роль она получила "Оскар" и приз Венецианского фестиваля.

Съемки проходили в Петербурге, первый съемочный день состоялся 9 октября в Петергофе. Сериал выйдет на экраны осенью 2019 года.

Также вышел трейлер фильма "Девятая" о ритуальных убийствах в Петербурге XIX века.

Видео: YouTube/ НВО