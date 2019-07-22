Вышел трейлер фильма "Девятая" о ритуальных убийствах в Петербурге XIX века

Премьера триллера состоится 7 ноября.

В сети появился трейлер триллера "Девятая", который рассказывает о ритуальных убийствах в Петербурге в XIX веке. Премьера фильма назначена на 7 ноября 2019 года.

В главных ролях – офицер тайной полиции и ясновидящая, которую сыграла британская актриса Дейзи Хэд. Она видит знаки о книге, с помощью которой призывают мертвых. Она должна стать девятой жертвой для открытия врат в ад.

В картине будут присутствовать популярные места Санкт-Петербурга и здания, построенные в готическом стиле. Больше создатели фильма не открыли никаких деталей для зрителей.

"Король лев" на выходных собрал в российском прокате 1 млрд 58,5 млн рублей.

Видео: YouTube/ Central Partnership