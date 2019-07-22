"Король лев" на выходных собрал в российском прокате 1 млрд 58,5 млн рублей

Он стал лидером проката с 18 по 21 июля.

Фильм "Король лев" в минувшие четыре дня собрал в российском прокате собрав 1 млрд 58,5 млн рублей и стал первым в кинопрокате на выходных. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм стал ремейком на мультфильм 1994 года. Картину снимали с помощью фотореалистичной компьютерной анимации.

На втором месте проката оказался "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home). За выходные фильм собрал 73,1 млн рублей. И на третьем месте боевик Люка Бессона "Анна". Он собрал в российском прокате на выходных 36,5 млн рублей.

Ранее в Приморье нашли свою скалу предков из мультфильма "Король Лев".

Видео: Disney