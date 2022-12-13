Вышел трейлер сериала "Асока" по франшизе "Звездных войн"

Проект выйдет на онлайн-сервисе в августе текущего года.

В социальных сетях появился трейлер нового сериала "Асока" (Ahsoka) по вселенной "Звездных войн". Известно, что разработкой проекта занимается студия Disney+. Создатели уточнили, что премьера намечена на август 2023 года на стриминговом сервисе. История расскажет о судьбе ученицы Энакина Скайуокера Асоке Тано, которая преследует гранд-адмирала Трауна. Мужчина должен помочь ей найти молодого джедая Эзру Бриджера, который пропал вместе с Трауном много лет назад. Основная роль в сериале досталась актрисе Розарио Доусон. В сериале также появится персонаж Энакин Скайукокер, роль которого вновь исполнит Хейден Кристенсен.

Мы приготовили для всех вас несколько замечательных сюрпризов, но сегодняшний день особенный, потому что мне не терпится увидеть отснятый материал — наконец-то! Если не сегодня, то когда! Мы были полностью погружены в работу почти все время. Уровень детализации поразителен Розарио Доусон, актриса

Напомним, что съемки ленты стартовали в мае 2022 года. Героиня джедай Асока впервые появилась в сериале "Мандалорец" с Педро Паскалем в главной роли. Исполнительница главной роли Розарио Доусон отметила, что ей не терпится увидеть отснятый материал, так как он должен будет получиться очень качественным.

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Фото и видео: YouTube / Star Wars