Появился новый трейлер фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Фильм выйдет в свет 30 июня.

На официальном YouTube-rканале Lucasfilm появился новый официальный трейлер приключенческого фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Новая часть серии про известного исследователя выйдет в свет 30 июня 2023 года. Известно, что на этот раз история расскажет о событиях 1969 года, когда мир наблюдал за "космическими гонками" между американскими и советскими специалистами. К своей роли как и раньше вернется актер Харрисон Форд. Ранее звезда Голливуда говорил о том, что для него эта картина станет последней, в которой он исполнит персонажа Доктора Джонса. Режиссером проекта стал Джеймс Мангольд ("Форд против Феррари", "Логан").

Фото и видео: YouTube / Lucasfilm