Вышел трейлер сериала "Американец китайского происхождения"

Релиз проекта запланирован 24 мая.

Американская киностудия Disney опубликовала в социальных сетях полноценный трейлер нового сериала "Американец китайского происхождения". Официальная премьера шоу на стриминговом сервисе намечена на 24 апреля. В основу проекта легла история по одноименному графическому роману автора Гэньлуэнь Яна. Речь идет о подростке Цзинь Ване, которому приходится справляться со своей необычной идентичностью. Его жизнь круто меняется в тот момент, когда он встречает на своем пути иностранную студентку Вэйчень, которая втягивает юношу в противостояние богов китайской мифологии. К актерскому составу присоединились Мишель Йео, Ке Хюи Кван, Джеймс Хонг и Стефани Сюй из "Всё везде и сразу", а также Ронни Чиэн, Поппи Лю, Чинь Хань. Режиссером проекта выступил Дестин Дэниел Креттон, снявший фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец". Сценарий для "Диснея" написали Чарльз Ю ("Как безопасно жить в научно-фантастической вселенной") и Келвин Ю ("Закусочная Боба").

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Фото и видео: YouTube / Disney Plus