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Dambuster Studios опубликовала новый трейлер Dead Island 2

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Игра уже вышла на многих платформах.

Авторы компьютерной игры Dead Island 2 поделились в социальных сетях новым трейлером к проекту. На этот раз ролик посвящен оценкам критиков, которые встретили разработку достаточно позитивно. Аналитики пояснили, что во многом эта игра является для игроков "приветом из прошлого", поэтому ничего особенного, кроме как борьбы и резни против зомби, предложить не может. В среднем мировые критики оценили сиквел на 70 с лишним баллов. Игра уже вышла на консолях  PlayStation, Xbox и персональных компьютерах в стриминговом сервисе Epic Games Store. Кроме сцен с убийствами противников, в видео демонстрируются мнение журналистов о проекте. В Digital Spy всё происходящее на экране окрестили "кровавым и брутальным мочиловом", а авторитетный сайт VG247 заявил о том, что игра оправдала свое длительное ожидание. Представители IGN считают боевик назвали "весёлым праздником крови". В VGC подобную жестокость охарактеризовали в хорошем смысле "отвратительной".  Напомним, что в Dead Island 2 игрокам предстоит отправиться на улицы Лос-Анджелеса, который погрузился в апокалиптическое время.

Вышел новый предрелизный трейлер Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact.

Фото и видео: YouTube / Gematsu

Теги: dambuster studios, dead island 2, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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