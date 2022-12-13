Вышел новый предрелизный трейлер Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact

Игра выйдет в свет 26 апреля.

Разработчики из студии Genshin Impact выпустили в социальных сетях новый предрелизный трейлер своей компьютерной игры Honkai: Star Rail. Официальный трейлер к проекту будет опубликован позже, 26 апреля. Известно, что уже 23 числа пользователи смогут предзагрузить игру. Она станет доступна как на персональных компьютерах, так и на мобильных платформах, таких как Android и iOS. Создатели обещают, что позже игра будет презентована также и на консолях. Согласно имеющимся публичным данным проект привлек внимание порядка десяти миллионов человек, которые прошли предварительную регистрацию. Напомним, что ранее создатели Honkai: Star Rail показывали другой трейлер, который посвятили одному из персонажей — капитану стражи Гепарду.

Вышел трейлер ремейка комедии "Белые люди не умеют прыгать" с Лэнсом Реддиком.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail