Вышел трейлер ремейка комедии "Белые люди не умеют прыгать" с Лэнсом Реддиком

Фильм выйдет на онлайн-ресурсах с 19 мая.

На YouTube-канале компании 20th Century Studios появился трейлер спортивной комедии "Белые люди не умеют прыгать". Авторы переработали оригинальную версию картины от 1992 года, в которой снимались актеры Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон. В центре истории оказывается некогда многообещающий баскетболист по имени Камал, который собственными руками разрушил профессиональную спортивную карьеру. Еще одному персонажу по имени Дежереми пришлось отказаться от мечты из-за травмирования. Однако в какой-то момент банда решает объединить усилия для получения денежных средств. В съемочной группе заявлены рэпер Джек Харлоу, Синква Уоллс, Тейяна Тейлор и Лора Хэрриер. Роль отца Камала и бывшего тренера исполнил актер Лэнс Реддик, для которого "Белые люди" стали одним из последних проектов в карьере. Официальная премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Hulu 19 мая.

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Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios