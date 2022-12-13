Capcom показала новые трейлеры Street Fighter 6 и запустила демо игры на PS4 и PS5

Разработчики выпустили в соцсетях новый трейлер файтинг-проекта.

Capcom представила несколько свежих трейлеров Street Fighter 6, посвящённых новой локации, персонажам первого года и демо-версии. Последняя версия проекта уже сейчас доступна на игровых консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. А на персональных компьютерах и Xbox Series демо-издание появится 26 апреля. Официальный релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (на стриминговом сервисе Steam). Разработчики сообщили о том, что авторы решили добавить в файтинг екоторые элементы RPG. В частности, речь идет о потреблении еды во время ведения боя или отдыха в закусочных. В социальных сетях презентована локация Nayshall, расположенная в Азии. Дополнительно студия анонсировала первых дополнительных бойцов, которые появятся после релиза игры. Персонажи получат возможность повышать уровень своего аватара и зарабатывать очки навыков. Далее эти ресурсы тратятся на прокачку героя или выбор приемов на "древе навыков".

Два новых ролика ленты "Питер Пэн и Венди" посвятили Капитану Крюку.

Фото и видео: YouTube / Street Fighter