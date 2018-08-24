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Alena_Zinovieva
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В новом трейлере ужастика Дакота Джонсон танцует с демонами

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В российский прокат хоррор "Суспирия" выйдет 29 ноября.

В сети появился новый трейлер хоррора "Суспирия". Режиссер драмы "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино переснял одноименный ужастик Дарио Ардженто.

В центре сюжета молодая балерина, которая начала учиться в знаменитой танцевальной школе в Берлине. В академии происходят мистические убийства, и главная героиня может стать следующей жертвой.

В ролях Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и Миа Гот. Кроме того, зрители увидят на экранах Джессику Харпер, которая исполнила главную роль в фильме Дарио Ардженто.

Мировая премьера "Суспирии" состоится на Венецианском кинофестивале через пару недель. В российский прокат фильм выйдет 29 ноября.

Ранее в сети появился трейлер 13-го сезона "В Филадельфии всегда солнечно".

Видео: Twitter / Amazon Studios

Теги: дакота джонсон , суспирия , ужастик , хоррор
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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