Премьера состоится 5 сентября.

В сети появился трейлер 13-го сезона "В Филадельфии всегда солнечно". Премьера нового эпизода комедийного сериала состоится 5 сентября. Об этом сообщил один из актеров у себя в Instagram.

Напомним, 12-й сезон закончился тем, что Деннис (Гленн Хоуертон), устав от постоянных приключений Банды, оставляет Paddy"s Pub и начинает новую жизнь. В 13-м сезоне авторы покажут, как Мак (Роб МакЭлхенни), Ди (Кэйтлин Олсон), Чарли (Чарли Дэй) и Фрэнк (Дэнни ДеВито) справляются без Денниса и пытаются выжить в эпоху #MeToo.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер второго сезона "Железного кулака".

Фото, видео: Instagram / robmcelhenney