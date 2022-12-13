Вышел трейлер 16-го сезона сериала "В Филадельфии всегда солнечно"

В новом сезоне появятся звезды сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол.

Телеканал FX представил трейлер 16-го сезона сериала "В Филадельфии всегда солнечно". Шоураннером проекта является Роб Макэлхенни, который также играет одну из главных ролей.

Сериал рассказывает историю владельцев не слишком популярного ирландского паба, который находится в южной Филадельфии. Герои постоянно попадают в странные и нелепые жизненные ситуации.

В новом сезоне появятся звезды сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Премьера состоится 7 июня в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер второй части "Дюны".

Видео: YouTube / FX Networks