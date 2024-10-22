  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:52
92
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил трейлер хоррора "Замри"

0 0

Мировая премьера состоится 25 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер хоррора "Замри". Режиссерами картины выступили Адам Шиндлер и Брайан Нетто.

Сюжет картины расскажет историю девушки, которую похитил неизвестный злоумышленник. Он ввел в кровь героини яд, который может парализовать ее организм. На то, чтобы спастись, у девушки есть всего 20 минут..

Главную роль сыграла Келси Эсбиль. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Человек-волк".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, замри, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии