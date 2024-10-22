Мировая премьера состоится 25 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер хоррора "Замри". Режиссерами картины выступили Адам Шиндлер и Брайан Нетто.

Сюжет картины расскажет историю девушки, которую похитил неизвестный злоумышленник. Он ввел в кровь героини яд, который может парализовать ее организм. На то, чтобы спастись, у девушки есть всего 20 минут..

Главную роль сыграла Келси Эсбиль. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Человек-волк".

Видео: YouTube / Netflix