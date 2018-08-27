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В сети появился трейлер постапокалипсис-драмы "Я думаю, теперь мы одни"

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Главную роль исполнил Питер Динклэйдж, более известный как Тирион Ланнистер.

В сети вышел второй трейлер постапокалипсис-драмы "Я думаю, теперь мы одни" ("Кажется, мы остались одни" / I Think We"re Alone Now). Главную роль в фильме исполнил Питер Динклэйдж, более известный как Тирион Ланнистер. Ролик опубликован на YouTube.

В центре сюжета история мрачного карлика-изгоя Дела, мечты которого воплощаются в реальность. Он мечтал о том, чтобы все человечество исчезло с лица Земли. Апокалипсис становится для главного героя благословением. Но все рушится, когда на горизонте появляется Грейс — уцелевшая каким-то чудом девушка.

В мировой прокат фильм выйдет 21 сентября 2018 года. Дата российской премьеры пока не определена.

Ранее мы писали, что в новом трейлере ужастика Дакота Джонсон танцует с демонами.

Видео: YouTube / BD Horror Trailers and Clips

Теги: питер динклэйдж , трейлер , я думаю теперь мы одни
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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