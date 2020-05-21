Вышел трейлер последнего сезона сериала "13 причин почему"

Премьера состоится на Netflix 5 июня.

В сети появился трейлер последнего сезона сериала "13 причин почему". Премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix 5 июня.

В четвертом (финальном) сезоне ученики старшей школы "Либерти Хай" готовятся к выпускному. Прежде чем расстаться, им придется узнать страшный секрет и сделать выбор, который может изменить их будущее навсегда.

Первый сезон шоу вышел в 2017 году. Сериал рассказывает о группе учеников старших классов. Однажды один из них – Клэй Дженсен – находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, которые записала Ханна Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она не покончила с собой. В своих записях Ханна указала 13 причин, почему это сделала. Одной из них стал Клэй.

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Видео: YouTube / Netflix