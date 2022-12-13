Вышел трейлер последнего сезона "Ривердэйла"

Официальная премьера новых серий запланирована на 29 марта.

Вышел трейлер последнего, седьмого по счету сезон подросткового сериала "Ривердэйл". В эфире американского телеканала The CW проект стартует с 29 марта 2023 году. В последних эпизодах шестого сезона группе главных героев удалось победить своего противника по имени Персиваль Пикенса (исполгяет роль Крис ОʼШи), отправив его обратно в своё время. Однако до этого момента у Пикенса получилось перенаправить комету на город, которую с помощью своих способностей остановила Шерил (Мэделин Петш). Из-за этого Ривердэйл мистическим образом оказался в 1950-х годах, а все жители забыли о случившемся. Исключением станет только Джагхед (Коул Спроус). К своим ролям также вернутся Ванесса Морган (Тони Топаз), Лили Рейнхарт (Бетти Купер), Камила Мендес (Вероника Лодж), Кей Джей Апа (Арчи Эндрюс), Дрю Рэй Тэннер (Фэнкс Фогарти) и другие артисты.

Авторы Amnesia: The Bunker показали ещё кусочек игрового мира.

Фото и видео: YouTube / The CW Network