Авторы Amnesia: The Bunker показали ещё кусочек игрового мира

Игра выйдет в свет 16 мая.

Разработчики компьютерной игры Amnesia: The Bunker выпустили в социальных сетях очередной геймплейный ролик, в котором главный персонаж скрывается от преследователей, бегом перемещаясь по земляным траншеям. Предположительно, именно таким образом герой и окажется в заброшенном бункере. А конце февраля создатели проекта презентовали пользователям другой геймплейный ролик, на котором показана одна из комнат бункера. Это видео завершилось неожиданным нападением на главного героя местного монстра. Известно, что это чудовище будет преследовать игрока по всей территории и реагировать на его действия по аналогии с Мистером Иксом или Немезидой из Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 3 Remake. Официальный релиз игры Amnesia: The Bunker запланирован на 16 мая 2023 года.

Опубликован концептуальный трейлер отменённой Doom 4.

Фото и видео: YouTube / frictionalgames