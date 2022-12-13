Опубликован концептуальный трейлер отменённой Doom 4

Версия игры так и не вышла в свет.

На YouTube опубликован концептуальный трейлер отменённой компьютерной игры Doom 4. Зрители увидели 33 секунды из проекта, который так и не увидел официального релиза. Ранее о данной версии уведомляли документалисты из Noclip, выпустившие соответствующий ролик летом 2022 года. Благодаря новым кадрам стало понятно, что игра только отдаленно напоминает ребут 2016 года, так как она обладает меньшей динамикой и вместе с тем отличается мрачной стилистикой, отсылающей к "хоррорной" версии Doom 3. Создатели надеялись внедрить современные черты шутеров. Однако по их мнению, такой подход в итоге не сработал, так как сильно увел разработчиков от корней истории. Ранняя версия Doom 4очень напомнила Call of Duty, поэтому разработку решено было перезапустить.

Вышел геймплейный трейлер The Thaumaturge от авторов ремейка первого "Ведьмака".

Фото и видео: YouTube / Crispies