Вышел геймплейный трейлер The Thaumaturge от авторов ремейка первого "Ведьмака"

Даты выхода игры в свет пока чт нет.

Вышел геймплейный трейлер новой компьютерной игры The Thaumaturge от авторов ремейка первого "Ведьмака". В коротком видео на одну минуту создатели проекта продемонстрировали зрителям некоторые катсцены, а также показали исследование локаций и фрагменты боевых сражений. Известно, что игра станет изометрической и ролевой. Сюжет будет происходить в Варшаве начала XX века. Пользователь возьмет на себя управление героем, который способен управлять за потусторонней силой. Таких персонажей называют тауматургами. Они могут управлять существами, называемых салюторами. Дар тауматургии позволит не только использовать салюторов в схватках, но и ментально влиять на обычных людей. Разработчики The Thaumaturge обещают пользователям нелинейный сюжет с элементами детектива и принятием сложных решений. На текущий момент у проекта не заявлено официальной даты выхода.

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Фото и видео: YouTube / IGN