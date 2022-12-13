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Netflix опубликовал трейлер мультсериала "Агент Элвис"

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Премьера мультсериала состоится 17 марта.

Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала "Агент Элвис". Шоураннерами проекта выступили Майк Арнольд и жена певца Присцилла Пресли.

Мультсериал представит альтернативную версию Элвиса Пресли, которого завербовали в правительственные агенты. Он будет работать на ЦРУ под прикрытием "короля рок-н-ролла".

Главную роль озвучил Мэттью Макконахи. Премьера мультсериала состоится 17 марта. Всего ожидается 10 эпизодов.

Ранее Disney представил первый трейлер фильма "Питер Пэн и Венди".

Видео: YouTube / Netflix

 

Теги: netflix, агент элвис, мультсериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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