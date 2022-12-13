Netflix опубликовал трейлер мультсериала "Агент Элвис"

Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала "Агент Элвис". Шоураннерами проекта выступили Майк Арнольд и жена певца Присцилла Пресли.
Мультсериал представит альтернативную версию Элвиса Пресли, которого завербовали в правительственные агенты. Он будет работать на ЦРУ под прикрытием "короля рок-н-ролла".
Главную роль озвучил Мэттью Макконахи. Премьера мультсериала состоится 17 марта. Всего ожидается 10 эпизодов.
Ранее Disney представил первый трейлер фильма "Питер Пэн и Венди".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все