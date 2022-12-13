Картина выйдет 28 апреля на стриминговом сервисе Disney+.

Disney представил первый трейлер фильма "Питер Пэн и Венди" режиссера Дэвида Лоури. Картина является переосмыслением оригинального мультфильма, вышедшего в 1953 году.

Сюжет сфокусируется вокруг юной девушки Венди Дарлинг, которая попадает в волшебный мир Нетландии, где встречается с Питером Пэном. Вместе они отправляются в невероятное приключение, которое навсегда изменит ее жизнь.

В фильме снялись Александр Молони, Эвер Андерсон, Джуд Лоу и другие. Картина выйдет 28 апреля на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее вышел тизер фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Видео: YouTube / Walt Disney Studios