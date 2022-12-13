Вышел тизер фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Картина выйдет в прокат 16 марта.

Студия "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" режиссера Сарика Андреасяна. Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в августе 2019 года.

Фильм расскажет историю летчика Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку самолета А321, выполнявшего рейс из Москвы в Симферополь, на кукурузное поле. В нем покажут детство главного героя, который еще мальчиком хотел пойти по стопам отца-летчика.

Роль пилота сыграл Егор Бероев. Сам Юсупов выступил консультантом картины. Фильм выйдет в прокат 16 марта.

Ранее вышел официальный дублированный трейлер "Джона Уика 4".

Видео: YouTube / Central Partnership