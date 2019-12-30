Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Шутер выйдет в августе текущего года.

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4. Разработчики рассказали подробности об игре, открыли предварительный заказ и назначили дату выхода: релиз запланировали на август текущего года.

Serious Sam 4 будет приквелом ко всей серии игр. По сюжету на Землю напали орды Ментала, и оставшиеся люди пытаются выжить. Их защищает армия, которую возглавляет Сэм Стоун по прозвищу Крутой Сэм. На стороне врагов можно заметить безголовых ракетчиков и камикадзе, хнумов, быков-оборотней, скелетов с Клира, уже знакомых по предыдущим частям игры, и "новеньких" – ревнителей, обработанных и многих других. Кроме основной миссии в шутере будут побочные задания.

Известно, что шутер можно будет пройти в режиме на четверых игроков, оружия для игры масса: пиломет, двустволка, дробовик, пушка и другое.

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Видео: GamersPrey / YouTube