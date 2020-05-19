В австралийский PS Store случайно утекла трилогия игры Mafia 

Некоторые игроки успели купить и попробовать игру.

Во вторник, 19 мая, стало известно, что в сеть случайно утекла трилогия игры Mafia. Об этом сообщают геймеры в соцсетях.

Известно, что игра появилась в австралийском PS Store. Некоторые пользователи успели купить и даже поиграть в долгожданную новинку. Большая часть геймеров оказалась разочарованной из-за багов, падения FPS и нестабильной работы PS4 Pro. В настоящий момент, игра снова пропала из магазина.

Игра появится в продаже 28 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились первые кадры трилогии Mafia.

Видео:IGN/YouTube