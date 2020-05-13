В сети появились первые кадры трилогии Mafia

В среду, 13 мая, стало известно, что в сеть утекли первые кадры трилогии Mafia. Ролик опубликован на официальном канале игры в YouTube.
Отмечается, что игра является тщательной реконструкцинй города 30-х годов XX века — архитектура, автомобили и культура периода между Мировыми войнами. Разработчики пообещали геймерам, что они сохранят общую тематику игры. Кроме того, в "Mafia: Definitive Edition" будет использован саунтрек из предыдущих частей.
Игра появится в продаже с 28 августа 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077.
Видео:Mafia Game/YouTube
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