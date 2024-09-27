Вышел трейлер нового хоррор-сериала "Истерия!" от Peacock

Премьера запланирована на 18 октября.

Стриминговый сервис Peacock готовит к выходу новый хоррор-комедийный сериал "Истерия!" ("Hysteria!"), который покажет зрителям атмосферу известной теории заговора, "сатанинской паники" 80-х годов XX века. В центре сюжета окажется музыкальная группа из старшеклассников, которые играют в хэви-метал группе. Неожиданно пропадает местная звезда Райан Хадсон - квотербек школьной футбольной команды, поэтому герои решают использовать волну массового интереса к оккультизму и объявляют себя сатанинской группой. Однако после этого происходят таинственные события и сверхъестественная активность. Эти явления приводят к современной "охоте на ведьм".

Премьера первого эпизода шоу запланирована одновременно на порталах USA Network и SYFY 18 октября 2024 года, а весь сезон из восьми 60-минутных серий выйдет в эфир на онлайн-сервисе Peacock в тот же день. В актерском составе заявлены Брюс Кэмпбелл, известный по культовой франшизе "Зловещие мертвецы", Джули Боуэн ("Американская семейка"), а также Анна Кэмп ("Идеальный голос"). Создателями и сценаристами сериала стали Мэттью Скотт Кейн и Дэвид А. Гудман. Авторы пояснили, что "Hysteria!" включает в себя элементы хоррора, сатиры и музыки 80-х.

На Tokyo Games Show показали геймплей Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Фото и видео: YouTube / Peacock