На Tokyo Games Show показали геймплей Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Релиз игры намечен на 28 февраля.

В социальных сетях появился пятиминутный геймплейный ролик спин-оффа в компьютерной серии игр Like a Dragon. Проект под названием Pirate Yakuza in Hawaii посвящен персонажу Горо Маджиме, одному из ключевых героев франшизы. В ролике зрители могут заметить боёвку, гонки на картинговых машинах и мини-игры. Действие сюжета разворачивается после событий, произошедших во времена Infinite Wealth. По сюжету Маджима лишится памяти после того, как оказывается рядом с Гавайскими островами. Официальный выход Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii в свет состоится 28 февраля 2025 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation и Xbox.

Фото и видео: YouTube / GameSpot