Вышел свежий трейлер экшен-хоррора Slitterhead создателя Silent Hill и Siren

Игра выйдет в свет в ноябре.

В рамках официальной презентации компьютерных игр Tokyo Game Show 2024 разработчики показали свежий трейлер экшен-хоррор под названием Slitterhead. Речь идет о дебютном проекте от студии Bokeh Game Studio, основанной создателем таких видеоигр как Silent Hill, Siren и Gravity Rush Кэйитиро Тоямы. Сам Тояма появился в свежем трейлере, где он повторил общую информацию о проекте, утвердил сеттинг и завязку сюжета, а также раскрыл подробности механики "вселения" (possesion).

Главный герой Slitterhead представляет из себя сущность без физической формы, которая получить контроль над любым человеком и использовать его для битвы с монстрами. Причём переселяться из тела в тело персонаж сможет прямо во время сражений. Тояма назвал подобную систему "нетрадиционной". Он заметил, что был рад увидеть, как схема побуждает менять подход пользователей к привычному игровому процессу.

Официальный релиз Slitterhead ожидается 8 ноября на стриминговых сервисах Steam и Epic Games Store для персональных компьютеров, а также на консолях PlayStation и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / IGN