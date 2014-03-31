Вышел новый тизер 2 сезона сериала "Одни из нас"

Премьера новых эпизодов запланирована на следующий год.

Второй сезон драматического сериала "Одних из нас" с Беллой Рэмзи и Педро Паскалем в главных ролях выйет в свет в 2025 году. Сюжет истории продолжает рассказывать о судьбе выживших после апокалипсиса Джоэла, Элли и брата Джоэла Томми. В актерском составе также заявлены Кейтлин Девер в роли Эбби, Изабела Мерсед в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси, Ариэла Барер в роли Мел, Тати Габриэль в роли Норы, Спенсер Лорд в роли Оуэна, Дэнни Рамирес в роли Мэнни и Джеффри Райт в роли Айзека. Приглашенное звездой телевизионного шоу станет Кэтрин О"Хара. После пяти лет мира, наступившего после событий первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их. Персонажи окажутся втянуты в новый конфликт не только друг против друга, но и против мира, который становится все более опасным и непредсказуемым.

Напомним, что дебютный сезон 2023 года стал самым просматриваемым первым сезоном сериала HBO за всю историю сервиса. Сезон был номинирован на восемь премий "Эмми", включая актерскую игру Паскаля и Рэмзи, а также получил номинацию за лучший драматический сериал.

Вышел трейлер киносказки "Огниво".

Фото и видео: YouTube / Max