Вышел трейлер киносказки "Огниво"

Премьера в России состоится 24 октября.

Кинокомпания "Централ партнершип" представил трейлер фильма "Огниво", снятого по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Режиссером картины выступил Александр Войтинский.

Сюжет расскажет историю парня по имени Ваня, который находит старинную зажигалку. Из нее неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу спасти ее от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие, чтобы развеять чары злодея.

В главных ролях сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум и другие. Премьера в России состоится 24 октября.

Ранее Disney показала трейлер спин-оффа "Головоломки".

Видео: YouTube / Central Partnership