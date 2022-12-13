Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Город астероидов"

Фильм выйдет в прокат с 16 июня.

Американская кинокомпания Focus Features представила трейлер нового фильма американского режиссера, сценариста и продюсера Уэса Андерсона "Город астероидов". Действие истории новой ленты развернется в 1995 году на территории вымышленного небольшого городка, находящегося в пустыне. В этом месте проходит съезд юных звездочетов и космических кадетов, организованный для того, чтобы ученики и их родители со всей страны смогли пообщаться друг с другом, а также выступить в научных конкурсах. Однако эти планы нарушает событие палнетарншого масштаба. В актерский состав проекта попали Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Джеффри Райт, Лев Шрайбер, Мэтт Диллон, София Лиллис, Майя Хоук, Эдвард Нортон, Стив Карелл, Уиллем Дефо и фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер.

Вышел трейлер мокбастера с Евгенией Кузьминой "Обезьяна против Мехаобезьяны".

Фото и видео: YouTube / Focus Features