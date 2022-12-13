Вышел трейлер мокбастера с Евгенией Кузьминой "Обезьяна против Мехаобезьяны"

Фильм выйдет в свет 24 марта 2023 года.

Студия Asylum опубликовала в социальных сетях новый трейлер драмы Ape vs Mecha Ape, который представляет из себя мокбастер. По сюжету фильма военные начинают осознавать разрушительную силу плененного ими дикого животного. Им приходится создать собственный боевой искусственный интеллект - Механическую обезьяну. При первом же ее испытании "что-то идёт не так". У специалистов не останется выбора, кроме как освободить ранее заточенную под стражу обезьяну, чтобы она остановила гигантского робота-убийцу до того, как ИИ уничтожит американский город Чикаго.

Напомним, что проект Ape vs Mecha Ape представляет из себя вторую режиссерскую работу Марка Готтлиба, известного сценариями "Планета акул", "Мир Триасового периода", "Аквариум мертвецов" и так далее. Сценарий режиссер создавал самостоятельно. В актерском составе картины заявлена российско-американская актриса и модель Евгения Кузьмина ("Джентльмены" и "Операция "Фортуна" Гая Ричи, "Дедушка легкого поведения" с Де Ниро, "Миссия Ассасина" с Брюсом Уиллисом), а также Том Арольд, Ксандер Бейли, Лиза Ли и россиянка Айрис Свис.

Вышел трейлер драмы Пола Шредера "Тихий садовник".

Фото и видео: YouTube / Movie Trailers Source