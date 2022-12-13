Вышел трейлер драмы Пола Шредера "Тихий садовник"

Фильм будет показан в кинотеатрах с 19 мая.

В социальных сетях появился трейлер новой драмы "Тихий садовник". Режиссером и автором сценария для проекта выступил Пол Шредер (известный по работе над фильмами "Таксист", "Холодный расчет"). В мировой прокат лента выйдет 19 мая. Главную роль в картине исполнил актер Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби", "Воин", "Чумовая месса"). Он играет садовника, немногословного и талантливого, которому приходится следить за садом одной богатой дамы, которую воплотила на экране актриса Сигурни Уивер. В какой-то момент мужчина становится наставником для ее внучатой племянницы, которая связалась с дурной компанией. Однако богачка не знает, что ранее криминальное прошлое с этой бандой имел и сам садовник. После этого прошлого у него остались характерные татуировки и вооружение. В опасности оказываются все участники событий.

Студия Pixar выпустила официальный трейлер мультфильма "Элементарно".

Фото и видео: YouTube / Magnolia Pictures & Magnet Releasing